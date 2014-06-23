مسؤول عراقي: "داعش" ذبح وشنق مئات الجنود

أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الفريق قاسم عطا، اليوم الاثنين، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" قام بذبح وشنق "مئات الجنود" العراقيين خلال الهجوم الذي يشنه في مناطق مختلفة في العراق.

وقال عطا في مؤتمر صحافي في بغداد، إن "مئات الجنود ذبحوا وشنقوا ومثل بجثثهم في صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والمناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون" من تنظيم "الدولة الإسلامية"، أقوى المجموعات الجهادية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا.

وأضاف عطا أن "المجازر" التي ارتكبها هذا التنظيم شملت أيضاً مئات المدنيين.

ويشن مسلحون من تنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى هجوماً منذ نحو أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه وغربه، بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).

وأعلن تنظيم "داعش"، أقوى التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.

ونشر التنظيم مؤخراً مجموعة من الصور التي تظهر إعدام مقاتليه لعشرات الجنود العراقيين في محافظة صلاح الدين.

ونشرت هذه الصور على حساب التنظيم الخاص بمحافظة صلاح الدين على موقع "تويتر" وعلى مواقع أخرى تعنى بأخبار التنظيمات الجهادية، بينها "المنبر الإعلامي الجهادي" و"حنين".