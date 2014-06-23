مقتل 69 سجيناً في هجوم على موكبهم جنوب بغداد

قتل 69 سجيناً، اليوم الاثنين، عندما تعرض موكب للشرطة العراقية كان ينقلهم لهجوم من قبل مسلحين في محافظة بابل جنوب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر بالشرطة لوكالة "فرانس برس": "قتل 69 سجيناً في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين هاجموا الموكب الذي كان ينقل هؤلاء السجناء في منطقة الهاشمية على بعد 35 كلم جنوب الحلة" (95 كلم جنوب بغداد).

وأضاف المصدر الأمني أن سبعة من المسلحين قتلوا أيضاً في الهجوم الذي وقع عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، رافضاً إعطاء تفاصيل إضافية حول كيفية مقتل السجناء.

وكان أحد الأطباء في مستشفى الهاشمية قد أعطى محصلة أولية للسجناء القتلى بـ23 سجيناً.