العراق.. مصفاة بيجي في قبضة المسلحين ومقتل 19 في قصف

أعلن ناطق باسم ثوار العشائر أن الثوار سيطروا بشكل تام على مصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين، بعد أيام من حصارها والاشتباكات مع قوات المالكي المتحصنة داخل المجمع النفطي.

وأكدت مصادر لـ"العربية" أن قوات المالكي التي كانت تتحصن في المصفاة استسلمت بعد وساطة عشائرية بضمان توفير أمنها. وقد تم نشر فيديوهات على اليوتيوب تظهر احتفالات أهالي المدينة بدخول الثوار إلى المصفاة.

كما نشرت صور تظهر احتفالات في شوارع قضاء بيجي قيل إنها بمناسبة سقوط مجمع مصفاة بيجي النفطي بيد الثوار، وذلك بعد اشتباكات استمرت أياماً بينهم وبين قوة الحماية التابعة لجيش المالكي.

وإلى ذلك، قتل 19 شخصا على الأقل واصيب 17 بجروح في غارات جوية شنتها القوات العراقية فجر اليوم الثلاثاء على احياء في مدينة بيجي (200 كيلومتر شمال العراق) القريبة من اكبر مصافي البلاد، وفقا لمصادر مسؤولة.



وقال مسؤول محلي في بيجي ان "قصفا استهدف احياء متفرقة في مدينة بيجي ادى الى مقتل تسع نساء وعشرة اطفال".

وأضاف المسؤول ان "القصف كان يستهدف المسلحين الذين يختبئون في منازل بين الاحياء السكنية".

هذا وبعد سيطرة مسلحي العشائر على معبر القائم على الحدود السورية أحكموا السيطرة على معبر طريبيل على الحدود الأردنية، وتحدثت أنباء عن سير أعمال المعبر بشكل اعتيادي، فيما بقيت قوة من الشرطة المحلية في معبر الوليد- التنف على الحدود السورية وجميع تلك المعابر في محافظة الأنبار. أما معبر ربيعة في نينوى فهو بيد قوات البيشمركة الكردية.

وفي قضاء حديثة مازالت عشائر المنطقة تسيطر على مركز المدينة، فيما ينتشر المسلحون حولها بعد سيطرتهم على قاعدة البغدادي العسكرية في أعقاب انسحاب قوات المالكي إلى سد حديثة.

وفي جنوب قضاء سامراء اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المالكي ومسلحين في ناحية الاسحاقي، حيث توجهت قطعات عسكرية إلى المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

ووردت معلومات عن سقوط ناحية العلم بيد المسلحين بعد مفاوضات مع عشائر المنطقة. وفي محافظة ديالى التي يقطنها أكراد وتركمان وعرب سنة وشيعة، تشتد المعارك في مدينة المقدادية؛ حيث امتدت إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.