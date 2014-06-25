قوات المالكي تقصف مسجدا بالرمادي وتوقع قتلى وجرحى

أكد مراسل "العربية"، مساء الأربعاء، سقوط 7 قتلى و30 جريحا بقصف لقوات نوري المالكي على مسجد غرب مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار.

وفي وقت سابق، شنت طائرات المالكي العديد من الغارات الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة ثوار العشائر في العراق، وشاركتها في ذلك طائرات النظام السوري التي أغارت على منطقة القائم الحدودية وعلى مدينة الرطبة، مما أوقع عشرات القتلى.

وبعد اشتباكات دامية تمكنت قوات المالكي من وقف تقدم مسلحي داعش في المناطق الغربية والشمالية من العراق.

ففي شمال العراق، صدت قوات المالكي هجمات جديدة للمسلحين على مصفاة بيجي قرب مدينة بيجي، التي تعتبر أكبر مصفاة نفط في العراق، بينما قتل 40 شخصاً على الأقل في غارات جوية شنتها القوات العراقية على مناطق عدة يسيطر عليها المسلحون، وفقا لمصادر مسؤولة وطبية.

إلى ذلك، قامت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري بقصف قضاء الرطبة غرب العراق بصاروخين أصاب أحدهما محطة وقود، ما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصاً وإصابة العشرات.

في تلك الأثناء تم الإعلان عن إسقاط الثوار لطائرة مروحية لقوات المالكي في بلد، مع الإشارة أيضاً إلى أسر 35 عنصراً إيرانياً كانوا يشاركون في المعارك. وسبق لإيران وعلى لسان كبار مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس روحاني أن أبدت الاستعداد للمشاركة بشكل مباشر بهدف معلن هو حماية المزارات الشيعية في العراق.