كيري يزور السعودية الجمعة لمباحثات حول العراق

أعلن جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، اليوم الأربعاء، أنه سيزور المملكة العربية السعودية، الجمعة المقبلة، لبحث الأزمة العراقية.

وقال كيري، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، إنه لم يبحث تشكيل حكومة إنقاذ عند اجتماعه مع رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي.

وذكر أن تصريحات المالكي اليوم الأربعاء حول رفض تشكيل حكومة إنقاذ يتماشى مع المحادثات التي جرت بينهما.

وأكد الوزير الأميركي أن الأمر يعود إلى العراقيين وحدهم لتحديد قائدهم، مشيرا إلى تصاعد النزعة الطائفية في البلاد.

وأبدى تأييده لدعوة المرجع الديني آية الله السيستاني للعراقيين بعدم تكرار أخطاء الماضي.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن أولوية الإدارة هو تشكيل حكومة في العراق.

ووصل حوالي 130 عنصرا من المستشاريين العسكريين الأميركيين إلى بغداد بدءا منذ أمس الثلاثاء.

وكشف البنتاغون أنه ينفذ يوميا 30 طلعة استكشاف يوميا في أجواء العراق لرصد الموقف على الأرض.

ويسيطر مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وثوار على مساحات كبيرة من أراضي العراق، في الشمال والوسط.

وانسحب الجيش العراقي في مواجهة المسلحين من عدة محافظات، من بينها الأنبار ونينوى.

وتشارك في الثورة ضد المالكي عناصر من العشائر وضباط الجيش العراقي السابقين، يطالبون بتنحي المالكي، الذي يصر بدوره على المضي في ولاية ثالثة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.