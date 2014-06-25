"يوتيوب" يكشف مواهب غير قتالية لجيش المالكي

انتشرت على موقع "يوتيوب" عشرات من المقاطع الراقصة القديمة لجنود من قوات نوري المالكي، في مشاهد لم يعهدها العراقيون عن جيش عرف عنه الانضباط والاحترافية القتالية خلال حرب السنوات الثمانية مع الجيش الإيراني.

ويظهر في أحد تلك التسجيلات جنود من قوات الصاعقة وهم يرقصون داخل نقاط التفتيش.

وفي تسجيلات أخرى كان الجنود يرقصون بانفعال على موسيقى غربية داخل أحد معسكرات التدريب، ما يعكس حالة التراخي التي انتهت بالجيش مؤخرا إلى الانسحاب أمام الثوار في عدد من محافظات العراق، وخاصة الأنبار ونينوى.

وشهدت نقاط تفتيش أمنية منتشرة على أطراف العاصمة بغداد انتشاراً واسعاً لعناصر الانضباط العسكري، لمنع عمليات الهروب المتكررة والواسعة في صفوف الجيش الحكومي.