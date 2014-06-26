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العراق.. "داعش" يدمر تمثالي أبي تمام وعثمان الموصلي

المصدر: العربية.نت
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دمر مسلحون متشددون في الموصل شمال غرب العراق رموزاً من تراث المدينة، بينها تمثال الشاعر أبي تمام وتمثال الملا عثمان الموصلي.

ونقلت وكالة "رويترز" هذا الأسبوع عن شهود عيان أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" دمروا تمثال الشاعر العباسي أبي تمام في منطقة باب الطوب وسط المدينة، وتمثال عثمان الموصلي، وهو موسيقي وملحن عراقي من القرن التاسع عشر، في دورة المحطة جنوب الموصل.

وأظهرت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، قيام جماعات المسلحين في الموصل بتهديم عدد من الآثار بحجة أنها "محرمة ومخالفة للشريعة".

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