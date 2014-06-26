المالكي: مقاتلات سورية قصفت مواقع للمسلحين بالعراق

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" إن الطائرات الحربية السورية قصفت مواقع للمسلحين عند الحدود العراقية السورية غرب العراق الثلاثاء الماضي.

وذكرت الـ"بي بي سي" أن المالكي "رحب" بأي قصف يستهدف المسلحين الذين يقودهم "داعش"، لكنه أشار إلى أن بغداد لم تطلب الغارات الجوية التي وقعت الثلاثاء الماضي.

وجاءت الغارة الجوية بعد سيطرة مسلحين بقيادة تنظيم (داعش) على بلدة القائم القريبة من الحدود العراقية السورية، والتي تؤمن لهم منفذا استراتيجيا لإدامة العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في سوريا كذلك.