بارزاني: سنجلب كل قواتنا لحماية كركوك إذا اضطررنا

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، من مدينة كركوك، اليوم الخميس، أن السلطات الكردية مستعدة "إذا اضطر الأمر" لجلب "كل قواتها" إلى المدينة بهدف الحفاظ عليها.

وقال بارزاني في أول زيارة له إلى كركوك منذ سيطرة القوات الكردية عليها إثر انسحاب القوات الحكومية، "إذا اضطر الأمر سنجلب جميع قواتنا للحفاظ على كركوك وجميع مكوناتها".

وأضاف خلال لقاء مع مسؤولين محليين وحزبيين: "إذا اقتضى الأمر سأحمل السلاح بنفسي للدفاع عن كركوك وأهلها"، معتبرا أن "ما أردناه لحماية كركوك وأهلها قد وصلنا إليه، ورغم ذلك فإن المحافظة بحاجة إلى حماية وخطط حكيمة".

وفرضت قوات البيشمركة الكردية سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك في 12 يونيو الحالي، وذلك بهدف حمايتها من الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحو "داعش" في مناطق مختلفة.