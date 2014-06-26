قوات المالكي تسيطر على جامعة تكريت بعد عملية إنزال

تمكنت قوات المالكي، اليوم الخميس، من السيطرة على جامعة تكريت الواقعة في شمال المدينة الخاضعة لسيطرة المسلحين بعد عملية إنزال قامت بها قوات خاصة أعقبتها اشتباكات، بحسب ما أفادت مصادر مسؤولة.

وقال محافظ صلاح الدين، أحمد عبدالله الجبوري، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "قوات من النخبة فرضت سيطرتها على جامعة تكريت بعد اقتحامها بعملية إنزال أعقبتها اشتباكات قتل خلالها عدد كبير من المسلحين".

وأكد ضابط رفيع المستوى في الجيش من قيادة عمليات صلاح الدين أن "تحرير جامعة تكريت يعد منطلقا أساسيا لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت"، فيما قال مسؤول أمني في الجامعة إن عدد أفراد قوات النخبة الذين شاركوا في العملية يبلغ نحو 50 عنصرا.