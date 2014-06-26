مليون نازح عراقي داخل حدود الوطن.. أوضاعهم صعبة

تسبب القصف الجوي، الذي تشنه قوات المالكي على المناطق التي يسيطر عليها مسلحو العشائر، في موجة نزوح ما زالت متواصلة، وسط مناشدات للمنظمات الدولية بتقديم المساعدة اللازمة لنحو مليون نازح عراقي.

ووجد عدد كبير من العراقيين نفسه نازحاً داخل بلاده، حيث لجأ حوالي 300 ألف من سكان الموصل وحدها إلى كردستان العراق.

وفي كركوك، التي نزح منها 390 عائلة إلى الديوانية، اشتكى النازحون من سوء أوضاعهم المعيشية وعجز المحافظة عن مساندتهم، التي بدورها ناشدت المنظمات الدولية والمحلية مد يد العون لهم.

أما موجة النزوح الأخيرة، التي اشتملت على ما يقارب المليون الشخص والتي ضمن أهالي المحافظات المشتعلة، فلم ترح هؤلاء حيث هربوا من القصف إلى عراء شديد الحرارة.

وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى زيادة الأموال المخصصة للحاجات الإنسانية للعراق من 103 ملايين دولار لأكثر من 312 مليوناً.

بدورها أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أن الجهات الحكومية لم تستجب لمقترحات قدمتها لبناء مخيمات مجهزة لإيواء النازحين من الموصل ومدن أخرى، محذرةً من أن الأوضاع المعيشية لأولئك النازحين تزداد صعوبة يوماً بعد آخر مع تواصل القصف الجوي من جانب قوات المالكي على المناطق التي سيطر عليها مسلحو العشائر.