الأسماء البديلة للمالكي لرئاسة حكومة العراق

قلبت الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق الموازين، ليُصار إلى الحديث مجدداً عن الشخصية المرتقبة لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة بعد استبعاد المالكي.

وأعلنت المرجعية العليا للمسلمين الشيعة أن أي شخصية لديها القدرة على الحفاظ على دولة المؤسسات، وتضمن إخراج العراق من محنته مؤهلة لرئاسة الحكومة، ما يعني أن المالكي أصبح واحداً من مجموعة بدلاً من أن يكون الأوحد وبأمرِ المرجعية.

فمن المجموعة المرشحة؟

عادل عبد المهدي

قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي

تكنوقراط

والده أول وزير للتعليم في العراق الحديث

حاصل على دكتوراه من لندن

مرشح دائم لرئاسة الوزراء

باقر جبر الزبيدي

قيادي في المجلس الأعلى

تكنوقراط

وزير المالية والداخلية بعد 2003

أصبح يميل للاعتدال بعد أن عُرف عنه أنه متطرف سياسي

علاقته متوترة بالمالكي

سياسي معتدل

أحمد الجلبي

مؤسس حركة المؤتمر الوطني العراقي

والده وزير التجارة في العهد الملكي

اتهم بانهيار بنك البتراء

دكتور في الرياضيات من بريطانيا

إياد علاوي

طبيب وعضو حزب البعث سابقاً

معارض شرس لصدام حسين

نجا من محاولة اغتيال أيام صدام حسين

أول رئيس وزراء بعد 2003

أحد رموز الليبرالية العراقية

إبراهيم الجعفري

قيادي في حزب الدعوة

مؤسس تيار الإصلاح الوطني

كانت تربطه علاقة جيدة مع متدينين سنّة

أول رئيس لمجلس الحكم في 2003

رفض التنازل عن رئاسة الوزراء لعادل عبدالمهدي فأعطيت الحكومة للمالكي الذي كان شخصية هامشية

حسين الشهرستاني

عالم متخصص بالذرة

رفض تصنيع سلاح نووي عراقي

حكم عليه صدام حسين بالإعدام بعد 1991

رفض رئاسة الوزراء في 2004

تعاون مع الجلبي لإصدار قانون تحرير العراق الأميركي في 1988

مقرب من السيستاني

وزير النفط منذ 2006

طارق نجم

دكتور في اللغة العربية من القاهرة

أستاذ في جامعات بغداد والبصرة وصنعاء

عاد من بريطانيا إلى العراق عند تشكيل حكومة الجعفري

مناظراً للمالكي وزناً ومكانة في حزب الدعوة

له دور بارز في مفاوضات الاتفاقية الأميركية العراقية

استقال مؤخراً واستمر المالكي يستخدمه مفاوضاً سياسياً لقطع الطريق على الجعفري.