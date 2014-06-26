واشنطن: المالكي تعهد بتشكيل الحكومة أول يوليو

قللت الولايات المتحدة من شأن تحذير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه من غير الوارد تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهو ما تطالب به الإدارة الأميركية لحل النزاع في العراق.

وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن المالكي مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد تأكيدات بهذا المعنى قدّمها لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وكان كيري قال خلال لقاء إعلامي في بروكسيل: إنه ليس واثقا "بدقة مما رفضه أو مما تحدث عنه" المالكي.

فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إلى أن تصريحات المالكي "أسيئت ترجمتها".

وأضافت أن المالكي قال إنه يرفض فكرة حكومة الطوارئ، وأيَّ نوع من الحكومة المؤقتة المفروضة من خارج الإطار الدستوري.

وتابعت" لقد تعهد المالكي بوضوح باستكمال العملية الانتخابية وجمع البرلمان الجديد والتقدم في العملية الدستورية باتجاه تشكيل حكومة".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض سابقا مقترحَ تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مكرراً تمسكه بأحقيته في تشكيلها، ومحذراً مما وصفه بالأهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة لتشكيل حكومة كهذه.