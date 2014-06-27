السيستاني يدعو لتسمية رئيس وزراء قبل جلسة البرلمان

حذر السيد علي السيستاني، المرجعية الدينية في العراق، اليوم الجمعة، من المخططات المبيتة لتفكيك العراق، داعياً الكتل السياسية إلى الاتفاق على الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب) قبل موعد عقد جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل.

وقال ممثل المرجعية الدينية، عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة، إنه "في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب فإننا نحذر من المخططات المبيتة لتفكيك العراق وتقسيمه"، مشيرا إلى أننا "نسمع الكيان الإسرائيلي يجاهر بتأييده للأزمة الراهنة".

وبشأن جلسة البرلمان أوضح الكربلائي أنه "بعد صدور مرسوم رئاسة الجمهورية بعقد جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، فإن المطلوب من الكتل السياسية الإسراع بالاتفاق على الرئاسات الثلاث قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان".