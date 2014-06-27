المسلحون يسيطرون على بلدة تبعد ساعة واحدة عن بغداد

اقترب المسلحون من بغداد بعد إعلانهم الاستيلاء على بلدة منصورية الجبل في محافظة ديالى، التي تبعد ساعة واحدة فقط عن العاصمة.

محيط هذه البلدة الغنية بالغاز الطبيعي يشهد - بحسب مصادر أمنية - اشتباكات بين قوات المالكي والمسلحين الذين بدا أنهم سيطروا على سبع قرى قريبة منها.

في المقابل، سيطرت قوات المالكي على جامعة تكريت بعد عملية إنزال بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مسؤولة.

وفيما يقترب المسلحون من العاصمة، ما زالت الاشتباكات مستمرة للسيطرة على مدينة بيجي بحافظة صلاح الدين ومصفاتها النفطية.

وبينما يؤكد المسلحون سيطرتهم على معظم المصفاة والمدينة، نشرت قوات المالكي صوراً قالت إنها حديثة، تظهر بعض الجنود منتشرين في منطقة تقع على أطراف مجمع المصفاة.

ومع استمرار المعارك في الموصل ومحيطها وامتدادها إلى قرية الحمدانية التي تبعد نحو 75 كيلومترا عن حدود كردستان العراق وتتعرض لقصف من المسلحين، تزداد حركة النزوح باتجاه أربيل.

وفي هذه الأثناء وصل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى كركوك في أول زيارة له إلى المدينة المتنازع عليها منذ انتشار قوات البيشمركة فيه قبل نحو أسبوعين بعد انسحاب قوات المالكي منه.

زيارة قد تدل على أن انتشار قوات البيشمركة في هذه المحافظة الغنية بالنفط والتي يطمح الأكراد لضمها إلى منطقتهم، ربما لن ينتهي قريبا.