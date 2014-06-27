تثبيت السفيرين الأميركيين في العراق ومصر

ثبت مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس سفيري الولايات المتحدة في كل من العراق ومصر، في حين لا يزال يعرقل تعيين عشرة سفراء آخرين بسبب الصراع على السلطة داخل المجلس.

وأقر تثبيت ستيوارت جونز ليكون على رأس أكبر سفارة أميركية في العالم، في بغداد، بالإجماع كما تم تثبيت روبرت بيكروفت سفيراً في مصر خلال تصويت شفوي.

وكان تثبيت هذين السفيرين قد تم الثلاثاء في اللجنة ولكن البيت الأبيض امتعض هذا الأسبوع من عرقلة الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ تثبيت 50 سفيراً آخرين بحجة أن تثبيتهم من شأنه أن يلحق الضرر بالمصالح الأميركية في مناطق أزمة.

وقالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، إن ربع السفارات في إفريقيا تنتظر سفراءها خصوصا في النيجر والكاميرون وموريتانيا. كما أن بعض المراكز في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة آسيان، ودول جنوب شرق آسيا، لا تزال أيضا شاغرة.

ومنذ شهر مايو تم فقط تثبيت خمسة سفراء آخرين في سويسرا وبليز وأنغولا والأردن والبيرو.