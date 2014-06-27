وزير خارجية العراق يطالب مجلس الأمن بتدخل عاجل

حصلت "العربية" - بصورة حصرية - على رسالة تحمل تاريخ 24 من يونيو، مكونة من أربع صفحات بعث بها وزير خارجية العراق هوشيار زيباري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطالباً إياه بتوزيعها على جميع الأعضاء في مجلس الأمن.

وطلب وزير الخارجية العراقي في رسالته من الأمين العام بان كي مون والمنظمة الدولية ما وصفه بالمساعدة الملحة والعاجلة، ولا سيما في المنطقة الغربية من العراق.

وأشار في رسالته إلى سيطرة تنظيم "داعش" على عدد من المنافذ الحدودية واستمراره في إجراء العمليات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية.

وكان المسلحون قد أحكموا قبضتهم على معبري الوليد الحدودي مع سوريا، وطريبيل مع الأردن، إضافة إلى سيطرتهم الكاملة على مدينة القائم الحدودية مع سوريا، عقب انسحاب قوات المالكي منها. كما أحكموا قبضتهم على ثلاث مدن في محافظة الأنبار، منها مدينة الرطبة التي تؤدي إلى الأردن.