البنتاغون: الطلعات الجوية بالعراق هدفها استطلاعي فقط

كشف المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي أن طائرات أميركية يحمل بعضها أسلحة تحلق فوق أجواء العراق، لكنه شدد على أن هدفها ليس القيام بضربات، وإنما جمع المعلومات وحماية المواطنين الأميركيين.

وقال "نحن نواصل القيام بطلعات جوية بطائرات عادية وطائرات بدون طيار فوق الأجواء العراقية بناء على طلب السلطات هناك، ولأجل أغراض استطلاعية في الأغلب، بعض هذه الطائرات مزود بأسلحة بغرض الحماية، خاصة أن لدينا مستشارين عسكريين في العراق يمتد نطاق عملهم إلى خارج حدود السفارة".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، أمس الجمعة، إن "بضع" طائرات من دون طيار أميركية تحلق فوق بغداد لحماية القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين في العاصمة العراقية إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال المسؤول "بدأنا ذلك خلال الساعات الـ48 الماضية"، ما يؤكد تقارير إعلامية سابقة، إلا أنه أوضح أن هذه الطائرات غير مكلفة بتوجيه ضربات تستهدف الجماعات الإسلامية المتطرفة.