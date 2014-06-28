بارزاني: عازمون استفتاء سكان كركوك لضمهم إلى كردستان

أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، عزم الإقليم على إجراء استفتاء لسكان كركوك ومناطق أخرى، مشدداً على أن هذه المناطق "كردستانية" رغم القبول سابقاً بالمادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بكركوك.

وشرح بارزاني في "توضيح" حول المادة 140، أن تمركز قوات البيشمركة في المناطق المشمولة بالمادة 140 لا يعني أن الكرد يفرضون أنفسهم فيها.

وقال رئيس إقليم كردستان: "حينما قبلنا بالمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بكركوك، لم يكن ذلك يعني أننا نشك بكوردستانيتها هي وبقية المناطق المشمولة بالمادة، بل لأجل معالجة القضية بطرق قانونية وسلمية ودستورية، ولكن وبعد انتظار عشر سنوات لم تلتزم فيها الحكومة العراقية بتطبيق تلك المادة".

وتابع بارزاني: "لقد تواجدت قوات البيشمركة في كركوك وبقية المناطق منذ 2003 وبالمشاركة مع الجيش العراقي لحمايتها، حيث كانت قوات البيشمركة تقوم بذلك وحدها في العديد من تلك المناطق، وفي البعض منها كانت القطعات العراقية تقوم بذلك. وبعد الأحداث الأخيرة وانسحاب الجيش العراقي من تلك المناطق، فإن قوات البيشمركة، ومن أجل حماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين، ومن أجل وقف تقدم الإرهابيين، قامت بتحمل مهام حمايتها".

وفيما أشار إلى استفتاء سكان تلك المناطق "وبكل شفافية واحترام" قرارهم في هذا الموضوع، رأى أنه ليس من الضروري التحدث بعد الآن عن المادة 140 أو إثارة التساؤلات حولها.