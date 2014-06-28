مروحيات المالكي تقصف بيجي والفلوجة بكثافة

أظهرت مجموعة فيديوهات منشورة على الإنترنت، الجمعة، مشاهد لآثار قصف طائرات المالكي على عدة مدن عراقية، منها "بيجي" و"الفلوجة". وبينما هجر البعض المدينة الأولى لم يفهم سكان الفلوجة سبب انهمار صواريخ فوق بيوتهم.

وانتشر فيديو على الإنترنت يظهر تعرض جامع الفاتح في حي العصري في مدينة بيجي العراقية للدمار، وبه آثار قصف مروحيات المالكي، كما ظهرت آثار حريق في جدار الجامع.

وأبرز فيديو آخر مروحيات المالكي وهي تحلق في سماء حي الزيتون المجاور لمصفاة بيجي، قبل أن تبدأ في القصف، وتخلف نيرانا ودخانا كثيفا صورته كاميرات هواتف سكان حي الزيتون.

وأدت ظروف الحرب والقصف في بيجي ببعض السكان إلى النزوح من المدينة، كما أظهرته صور فيديو منشور على الإنترنت، وظهرت ملامح المدينة الحزينة في مشهد عدد من العراقيين يمشون في أحد شوارعها.

وفي الفلوجة، قصفت قوات المالكي منازل المدنيين ودمرتها، كما أظهر فيديو ذلك، حيث سقطت القذائف على أسطح المنازل، وتهشم زجاج الأبواب والنوافذ.

وفي تسجيل لأحد أفراد عائلة استهدفتها ثلاثة صواريخ من طائرات المالكي، قال الشاب وهو يحمل بقايا أحد الصواريخ: "لقد قتلت هذه الصواريخ أطفالا أبرياء، وهنا لا يوجد لا داعش ولا ماعش ولا أي شيء آخر".