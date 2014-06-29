فيديو يظهر تكريت بيد ثوار العشائر وليس المالكي

أظهر فيديو منشور على الإنترنت، قيام ثوار العشائر بالتجول في مدينة تكريت يوم السبت، وذلك ردا على مزاعم المالكي بالسيطرة على هذه المدينة في وقت سابق.

وأظهر الفيديو سيارات تسير في شوارع المدينة، ومن بينها شارع الباشا، وقد تعمد ناشرو الفيديو من المرور بجنب قصور الرئاسة في تكريت، وكذلك على مقربة من المباني الحكومية في المدينة.

ثم انتقل مصورو الفيديو وهم من ثوار العشائر إلى طريق القادسية المؤدي من تكريت إلى بيجي، وبعدها انتقلوا إلى شارع الأطباء في المدينة.

وقد أسقط الثوار كل الحواجز الإسمنتية في تكريت، بما فيها الحواجز المقابلة لمقر الشرطة، كما مرت السيارة التي تقل ثوار العشائر بجنب مبنى محافظة صلاح الدين، وقد سيطر عليها الثوار.