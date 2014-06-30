إسرائيل تدعم قيام دولة الأكراد في العراق

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسرة الدولية إلى دعم استقلال كردستان العراق. وقال في كلمة له أمام معهد الدراسات حول الأمن القومي، "يجب أن ندعم جهود الأسرة الدولية من أجل دعم تطلعات الأكراد بالاستقلال".

وأضاف أن "الأكراد هم شعب مقاتل وعصري على الصعيد السياسي ولهم الحق في استقلال سياسي".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أكد في وقت سابق عزم الإقليم على إجراء استفتاء لسكان كركوك ومناطق أخرى، مشدداً على أن هذه المناطق "كردستانية" رغم القبول سابقاً بالمادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بكركوك.

وشرح بارزاني في "توضيح" حول المادة 140، أن تمركز قوات البيشمركة في المناطق المشمولة بالمادة 140 لا يعني أن الكرد يفرضون أنفسهم فيها.

وقال رئيس إقليم كردستان: "حينما قبلنا بالمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بكركوك، لم يكن ذلك يعني أننا نشك بكردستانيتها هي وبقية المناطق المشمولة بالمادة (ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها)، بل لأجل معالجة القضية بطرق قانونية وسلمية ودستورية، ولكن وبعد انتظار عشر سنوات لم تلتزم فيها الحكومة العراقية بتطبيق تلك المادة".

