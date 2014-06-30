غارة على مدينة القائم العراقية توقع 11 قتيلا وجريحا

أسفر قصف الجوي على مدينة القائم العراقية قرب حدود سوريا، الاثنين، عن مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، وجرح 6 آخرين، بحسب مراسل "العربية".

ولم تتحدد بعد هوية الطائرات التي نفذت القصف. وكان الطيران السوري قد شن هجمات مماثلة قبل أيام على المدينة لاستهداف العناصر المسلحة.

وفي وقت سابق، تضاربت الأنباء حول مصير قاعدة سبايكر قرب تكريت. ففي حين قالت مصادر صحافية إن الاشتباكات متواصلة حول القاعدة، أكدت مصادر من الثوار أن المسلحين أحكموا السيطرة بشكل كامل على القاعدة العسكرية.

هذا وسبق أن تمكّن المسلحون من السيطرة على جزء كبير من القاعدة التي تعد إحدى أكبر قواعد قوات المالكي وتضم آلاف الجنود.

إلى ذلك، تتواصل لليوم الثالث على التوالي محاولات قوات المالكي استعادة السيطرة على مدينة تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين، بعد أن قصفت هذه القوات جواً مواقع قالت إن مسلحين يتخذونها مقراً لهم.

وكانت قوات المالكي انتشرت في محيط بغداد خوفاً من هجمات محتملة، كما درست إمكانية بناء سور إسمنتي حول العاصمة بغية تحصينها.