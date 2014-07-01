العراق.. قصف عشوائي للموصل وبيجي وتكريت

أفادت مصادر لقناة "الحدث" أن طيران المالكي واصل قصفه العشوائي لمدينة الموصل وبيجي وتكريت، فيما أفادت مصادر أخرى عن إحباط الثوار لمحاولة جديدة لقوات المالكي للسيطرة على تكريت.

ووردت الأنباء بوجود قصف جوي على حي الرسالة في بيجي وقت السحور.

كما أفادت أنباء أن عشرات القناصين تسللوا ليلة أمس إلى نواحي تكريت موجهين أسلحتهم على المدينة بشكل عشوائي ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع ثوار العشائر الذين أسروا عدداً منهم أثناء فرارهم إلى نهر دجلة.

إلى ذلك تتواصل الاشتباكات بين المسلحين وقوات المالكي في ناحيتي التاجي والطارمية شمال العاصمة وغربها باتجاه مناطق بن زيد وخان ضاري والحمدانية .

كما تعرضت مناطق في شمال الفلوجة لقصف عنيف جداً بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات، ما تسبب بمقتل ثلاثة من عائلة واحدة، امرأتين وطفلة، وإصابة ثلاثة آخرين.