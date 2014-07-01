قال مسؤولون أتراك إن تركيا ترفض قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وأنها تريد حكومة َوحدة في بغداد لمواجهة التهديد الذي يمثله المسلحون الذين سيطروا على عدد من مناطق العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن موقف تركيا هو تأييد سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية، وأن أنقرة ترفض أي استقلال يقوض هذه الوحدة.

مشيرا إلى أن الحكومة التركية تؤيد الدعوات إلى تشكيل حكومة توافق أو وحدة تمثل مصالح كل العراقيين.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أكد في وقت سابق عزم الإقليم على إجراء استفتاء لسكان كركوك ومناطق أخرى، مشدداً على أن هذه المناطق "كردستانية" رغم القبول سابقاً بالمادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بكركوك.

وكانت إسرائيل قد دعت إلى دعم استقلال كردستان العراق على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال في كلمة له أمام معهد الدراسات حول الأمن القومي، "يجب أن ندعم جهود الأسرة الدولية من أجل دعم تطلعات الأكراد بالاستقلال".

وأضاف أن "الأكراد هم شعب مقاتل وعصري على الصعيد السياسي ولهم الحق في استقلال سياسي".

