علاوي: العراق أصبح مسرحاً للصراع الإقليمي والعالمي

أكد السياسي العراقي، الدكتور إياد علاوي، رئيس "ائتلاف الوطنية"، أن العراق أصبح مسرحاً للصراع الإقليمي والعالمي، مشدداً على أنه لابد من خارطة طريق للمرحلة المقبلة في العراق، مؤكداً أن الحل لا يكمن في استبدال الوجوه.

وأضاف علاوي، خلال مقابلة مع قناة "الحدث"، مساء الثلاثاء، من عمان، أن هناك تبعات خطيرة لفشل جلسة البرلمان العراقي في انتخاب الرئاسات الثلاث، وقال: "طالبنا بتوافق على رئيس للحكومة قبل عقد جلسة البرلمان".

وقال علاوي: "ملتزمون بمكافحة الإرهاب ومؤيدون للحراك الشعبي"، مشيراً إلى أنه لابد من التفريق بين داعش والحراك الشعبي العشائري بالعراق.

وأعرب علاوي عن تأييده لمقترح مقتدى الصدر في استبدال كافة القيادات السياسية، مؤكداً أن التحالفات السياسية لا تمثل كافة الطوائف العراقية.

وأضاف أنه لابد من تحقيق المصالحة الوطنية التي لا تستثني إلا الإرهاب.