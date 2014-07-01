مقتدى الصدر يدعو المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيسَ الوزراء نوري المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، وطالب الصدر الكتل السياسية بتجاوز الخلافات وتقديم مرشحيها للرئاسات الثلاث.

ونصح الصدر في بيان له المالكي بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعدم الترشح لولاية ثالثة، داعياً أن تكون الدورة الجديدة لمجلس النواب بداية لتعزيز قوة البرلمان وإرجاع هيبته ليأخذ بزمام الأمور كما جاء في الدستور، مشيراً إلى أن الملف الأمني يجب أن يحتل الأولوية في أجندة المجلس.

ويستعد البرلمان العراقي لعقد أولى جلساته اليوم التي من المفترض أن تطلق عملية اختيار رئيس ورئيس للبرلمان ورئيس للوزراء.

وأفادت أنباء غير مؤكدة أن المفاوضات حول سبل التسوية الحكومية في العراق ربما أفضت إلى تفاهمات تضع بَرهم صالح رئيساً للجمهورية وطارق نجم رئيساً للوزراء مكان المالكي وسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب.