من طارق نجم المرشح المحتمل لخلافة المالكي؟

أفادت أنباء غير مؤكدة أن المفاوضات حول سبل التسوية الحكومية في العراق ربما أفضت إلى تفاهمات تضع طارق نجم رئيساً للوزراء خلفاً لنوري المالكي.

فمن المرشح المحتمل لرئاسة وزراء العراق طارق نجم؟

طارق نجم قيادي في حزب "الدعوة الإسلامية" العراقي، وكان مديراً سابقاً لمكتب نوري المالكي وأحد مستشاري المالكي ومن المقربين منه.

وولد طارق نجم عام 1946 في الناصرية، وهو حائز على شهادة دكتوراه في اللغة العربية من القاهرة.

وعمل نجم أستاذاً في جامعتي بغداد والبصرة حتى 1991 ثم انتقل إلى اليمن ودرّس في جامعة صنعاء حتى 1996، وبعدها غادر إلى لندن طالباً اللجوء السياسي.

ولم يُعرف لنجم نشاط سياسي ضد النظام السابق. وعاد نجم للعراق عندما شكل إبراهيم الجعفري حكومته وعينه مديراً إدارياً لمكتبه.

وبرز نجم عندما اختير مديراً عاماً لمكتب المالكي لدى تشكيل حكومته الأولى 2006، إلا أنه ترك منصبه عام 2011 وأصبح في 2013 مستشاراً للمالكي.

وحظي نجم بدعم السيستاني خلال فترة خروجه من إدارة مكتب المالكي.

اتسعت صلاحيات نجم مع مرور الوقت، فأصبح نظيراً للمالكي في الوزن والمكانة، وشبهه البعض بعبد حمود، سكرتير صدام حسين.

وواجه نجم مشاكل بسبب اعتراضه على تدخل ابن المالكي في صلاحيات رئاسة الوزراء.

وبعد تركه لمنصبه كمدير لمكتب المالكي، عاد نجم إلى الساحة السياسية، حيث استخدمه المالكي كمفاوض من أجل إنهاء أزمة الأنبار، كما قام بمفاوضات مع الأكراد ومرجعية النجف.

كما تولى نجم المحادثات مع الجانب الأميركي في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية. ومن أبرز مواقف نجم إلقاؤه باللوم على البرلمان في إضعاف سلطة المالكي.

ويوصف نجم بأنه منضبط ودقيق وكتوم، ويقول عارفوه إنه يفوق المالكي دهاء.