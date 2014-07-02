البغدادي يدعو للهجرة إلى دولة "داعش" ويبشر بفتح روما

في أول كلمة له بعد إعلان "الدولة الإسلامية"، دعا أمير تنظيم "داعش"، أبوبكر القرشي الحسيني البغدادي، مسلمي العالم للهجرة إلى دولته.

وبمناسبة حلول شهر رمضان، وجه البغدادي كلمة "للمجاهدين والمسلمين"، دعاهم فيها لـ"نصرة الدين بالجهاد في سبيل الله لإزالة الطواغيت"، وطالبهم بـ"التضحية بالنفس والمال لنصرة الدين".

وطالب البغدادي جنود الدولة الإسلامية بعدم التطلع إلى الدنيا والاستمساك بالسلاح دفاعاً عن أعراض المسلمين وأسراهم وحقوقهم المسلوبة حول العالم، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة "حق" عن البغدادي قوله: "عما قريب إن شاء الله ليأتين يوم يمشي فيه المسلم بكل كرامة مرفوع الرأس". وأضاف: "إننا اليوم في زمان جديد فللمسلمين اليوم كلمة عالية مدوية".

واعتبر أبوبكر أن إعلان "دولة الخلافة" بشرى للمسلمين، "لأنه أصبح لهم دولة وخلافة تدافع عنهم وتستعيد حقوقهم وسيادتهم، وخلافة تجمع القوقازي والهندي والعربي والمصري والأميركي والفرنسي والألماني والأسترالي".

وحث البغدادي من استطاع من المسلمين من كل الجنسيات للهجرة إلى الدولة الإسلامية، وخص بدعوته العلماء والقضاة وأصحاب الكفاءات العسكرية والطبية والمهندسين وأصحاب الاختصاصات.

ودعا جنود الدولة الإسلامية إلى عدم الخوف من عدوهم المحتشد ضدهم، كما بشر البغدادي "بفتح روما وامتلاك الأرض بإذن الله".