الرهائن الأتراك في العراق في طريقهم إلى تركيا

أوردت وسائل الإعلام التركية أن ثلاثين سائق شاحنة أتراكا محتجزين لدى مسلحين في العراق منذ يونيو الماضي سيتم إطلاق سراحهم وسيسلمون إلى السلطات التركية على الحدود.

وصرح دبلوماسي تركي رفض الكشف عن أن "هناك تطورات إيجابية حول سائقي الشاحنات". من جهتها، أوردت وكالة دوغان التركية أن الأتراك الـ32 في طريقهم إلى الحدود بين تركيا والعراق حيث سيتم إطلاق سراحهم.

وصرح أحد السائقين ويدعى مصطفى تيزدونر لشبكة "ان تي في" الخاصة "لسنا أحراراً بعد، لكننا في الطريق إلى تركيا. ونأمل الوصول إلى الحدود بحلول المساء".

يذكر أن مقاتلي "الدولة الإسلامية" أو ما يعرف بداعش خطفوا هؤلاء السائقين منذ مطلع يونيو.

كما احتل التنظيم في 11 يونيو القنصلية التركية في الموصل حيث احتجز الطاقم الدبلوماسي مع أسرهم أي ما مجمله 49 شخصاً.

