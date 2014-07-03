بالفيديو.. قوات المالكي تتعمد إهانة وإذلال معتقل مسن

وزع ناشطون عراقيون مشاهد تظهر كيفية إذلال قوات المالكي لأحد الشيوخ المعتقلين، وبحسب الفيديو فإن الشيخ كان قادما من السليمانية، ويرجح أنه تم اعتقاله في ديالى.

ويظهر في الفيديو الذي لم يتسن لـ"العربية" التأكد من مكان وزمان تصويره من طرف مستقل، مجموعة من قوات المالكي يعتدون على شيخ مسن بالضرب والركل والشتائم، من دون أن يبدي الشيخ المعتقل أي مقاومة، ويظهر الشيخ وقد تم تقييده وعصب عينيه بقطعة قماش بيضاء، وتناوب خمسة عناصر من قوات المالكي على ضرب الرجل المسن أثناء وجوده مقيدا داخل إحدى المركبات التابعة لقوات المالكي.

وكانت تقارير حقوقية دولية قد ذكرت أن آلاف المعتقلين في السجون العراقية التي كانت تشرف عليها حكومة المالكي يتعرضون للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وأفادت التقارير بأن عددا كبيرا من المعتقلين تعرضوا لاعتقالات تعسفية تصل مدتها لعدة سنوات، دون توجيه أي اتهام أو الخضوع لمحاكمة، في حين تعرض بعضهم للضرب المبرح في سجون سرية للحصول على اعترافات بالإكراه، عدا عن حالات أخرى من الاختفاء القسري.

وتقدر منظمة العفو الدولية عدد معتقلي العراق بنحو 30 ألف محتجز من دون محاكمة، في حين لم توفر السلطات العراقية أية إحصائيات دقيقة بهذا الشأن.