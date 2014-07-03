بارزاني يدعو لاستفتاء على استقلال كردستان العراق

دعا مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، اليوم الخميس، البرلمان الكردي لتحديد موعد للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق.

وقال بارزاني أمام البرمان إن ما يجري في العراق يجسد فشل سياسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وتابع: "حذرنا المالكي مما يحدث الآن قبل 6 أشهر، لكنه لم يستمع لتحذيراتنا، وهذه هي النتائج".

وأكد أن المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية الآن لن تخرج منها.

وأعلن رئيس إقليم كردستان أن لديه "دعما دوليا في قضية تقرير مصير الأكراد"، ولكن "من لا يدعموننا ليسوا أعداءنا".

وفي وقت سابق، تظاهر عدد من الأكراد أمام برلمان إقليم كردستان العراق لدعم بارزاني في إعلان استقلال الإقليم.

وكان البرزاني أعلن الأسبوع الماضي عزم الإقليم على إجراء استفتاء لسكان كركوك ومناطق أخرى، مشدداً على أن هذه المناطق "كردستانية" رغم القبول سابقاً بالمادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بكركوك.

كما أكد في وقت سابق أن سيطرة الأكراد على كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها مع بغداد أمر نهائي بعدما اعتبر أن المادة 140 من الدستور الخاصة بهذه المناطق "لم يبق لها وجود".

وقال بارزاني "لقد صبرنا 10 سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل مشاكل هذه المناطق وفق المادة 140، ولكن دون جدوى".

وأضاف "كانت في هذه المناطق قوات عراقية وحدث فراغ أمني وتوجهت قوات البيشمركة لملء هذا الفراغ، والآن أنجزت هذه المادة ولم يبق لها وجود".

وتنص المادة 140 من الدستور على إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي والحكومة المركزية في بغداد، خصوصا كركوك الغنية بالنفط والتي تمثل أساس هذا النزاع.