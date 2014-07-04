السيستاني: عجز البرلمان العراقي عن الاتفاق.. مؤسف

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إن عجز البرلمان عن الاتفاق على حكومة جديدة في أول جلسة له يعد فشلاً مؤسفاً.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها مساعده أحمد الصافي نيابة عنه إنه يوم الثلاثاء الماضي اجتمع البرلمان في أولى جلساته وتفاءل الناس بأنها ستكون بداية جيدة لهذا المجلس في التزامه بالنصوص الدستورية والقانونية.

وأضاف أن ما حدث بعد ذلك من عدم انتخاب رئيس البرلمان ونوابه قبل انتهاء الجلسة كان فشلا مؤسفا.

وجدد السيستاني دعوته إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تحظى بقبول وطني واسع.





