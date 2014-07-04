واشنطن: المالكي يحتاج لمساعدة خارجية لاستعادة المدن

قالت واشنطن إن قوات المالكي تحتاج مساعدة خارجية لاستعادة المدن التي استولى عليها المسلحون، وأكد قائد الجيوش الأميركي الجنرال "مارتن ديمبسي" أن قوات المالكي عززت دفاعاتها في محيط بغداد.

وقال ديمبسي إن قوات المالكي عززت دفاعاتها في محيط بغداد لكنها ستكون بحاجة على الأرجح لمساعدة خارجية من أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها المسلحون.

وأضاف الجنرال ديمبسي أن المستشارين العسكريين الأميركيين الذين تم إرسالهم على الأرض يعتبرون أن قوات المالكي قادرة على الدفاع عن بغداد، لكنها ستواجه صعوبات في الانتقال إلى الهجوم بسبب مشاكل لوجستية، لكنه أوضح أن تلك الصعوبات لا تعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستقوم بالتدخل عسكريا.

