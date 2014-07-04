واشنطن تعارض استفتاء بارزاني في كردستان العراق

عارضت الولايات المتحدة دعوة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، معتبرة أن الطريقة الوحيدة لصد هجوم داعش هي في وحدة العراق.

وكان بارزاني قد اقترح في البرلمان المحلي للإقليم الكردي الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان وإجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير.

وحمّل بارازاني المالكي مسؤولية الأوضاع الأمنية والسياسية التي آل إليها العراق، وفي خطوة متوقعة منذ أسابيع أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني خارطة طريق استقلال أربيل.