أول ظهور لـ "الخليفة" الداعشي.. أبو بكر البغدادي

دعا زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي المتطرف الذي أعلن نفسه "خليفة"، في أول ظهور علني مصور له، المسلمين إلى طاعته، بحسب ما جاء في تسجيل نشرته مواقع تعنى بأخبار الجهاديين.

وقال أبو بكر البغدادي "الخليفة إبراهيم" بحسب ما جاء في التسجيل المصور الذي ذكر القيمون عليه أنه صوّر في الجامع الكبير في مدينة الموصل العراقية يوم أمس الجمعة: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم".

وبدا البغدادي مرتدياً ملابس وعمامة أثناء صعوده للمنبر، وظهرت على الشاشة عبارة "الخليفة إبراهيم أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية".

وقال ان الله "أمرنا ان نقاتل اعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك واقامة الدين"، مضيفا "أيها الناس ان دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من اجلها خلقنا الله الا بتحكيم شرع الله والتحاكم اليه واقامة الحدود ولا يكون ذلك الا بباس وسلطان".

وتابع البغدادي، الذي يتحدر من مدينة سامراء العراقية: "اخوانكم المجاهدين قد من الله عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر (...) لتحقيق غايتهم، فسارعوا الى اعلان الخلافة وتنصيب امام وهذا واجب على المسلمين قد ضيع لقرون".



وتابع: "لقد ابتليت بهذا الامر العظيم، لقد ابتليت بهذه الامانة، امانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا افضل منكم، فان رايتموني على حق فاعينوني، وان رايتموني على باطل فانصحوني وسددوني، واطيعوني ما اطعت الله فيكم".

وفي مقطع الفيديو، بدت صورة البغدادي واضحة أثناء الخطبة والصلاة، ولكن صورة الواقفين في الصف الأول بالصلاة تم تعتيمها. والمرجح أن يكون هؤلاء من كبار قادة التنظيم.