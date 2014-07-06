12 ألف طلعة لطيران المالكي منذ بدء عمليات الأنبار

أعلن الفريق حامد عطية المالكي قائد طيران قوات المالكي عن تنفيذ أكثر من 12 ألف طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية في محافظة الأنبار قبل 6 أشهر، وتشير التقارير الصحافية إلى أن 80% منها أصبحت خارج سيطرة المالكي.

ويحدث هذا في وقت تشهد مساحات شاسعة من محافظة الأنبار معارك كرّ وفرّ بين ثوار العشائر وقوات المالكي، وذكر نشطاء في الأنبار أن طيران المالكي يشن غارات شبه يومية تستهدف المدن المنتفضة، بينما يشنّ طيران الأسد غارات على المدن العراقية الحدودية، بحسب نشطاء على الأرض.

ميدانياً، نفذت طائرات "سوخوي 25" ضربات جوية على مواقع في ناحية "الزاب" التابع لقضاء الحويجة، (65 كم جنوب غربي كركوك)، ومن بين المواقع المستهدفة، جسر يربط ناحية "الزاب" بمحافظة صلاح الدين، وكان لطائرات "سوخوي 25" ظهور أيضا في سماء سامراء والأنبار.

ويشهد العراق حراكاً مناهضاً لرئيس الحكومة المنتهية صلاحيته نوري المالكي، مما دفعه إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة المسلحين المناهضين له على محافظة نينوى بالكامل وأجزاء شاسعة من محافظة الأنبار،

وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها وكذلك قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.