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إيران تؤيد المالكي لكن لن تعترض على غيره

المصدر: دبي - قناة العربية
نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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إيران دخلت مجدداً على خط الأزمة السياسية العراقية، مبديةً تأييدها لنوري المالكي لتولي فترة ثالثة.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده تدعم المالكي لولاية إضافية في العراق، لكنها لا تمانع وصول أي شخصية أخرى يختارها البرلمان العراقي.

وفي سياق متصل، أكد قياديان في ائتلاف عمار الحكيم على ضرورة اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة بالتوافق بين مكوناته، فضلاً عن باقي الكتل السياسية.

كما كشف حسن الساري، من كتلة "الجهاد والبناء"، عن عزم "التحالف الوطني" عقد اجتماع لمناقشة تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء).

وأوضح أن الاجتماع سيناقش طرح مرشح واحد أو عدة مرشحين وعرضهم على الكتل الوطنية الأخرى خارج التحالف الوطني.

كلمات دالّة

#العراق, #بغداد, #إيران, #طهران, #المالكي, #داعش, #العشائر

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