مستشار سفراء أميركا يكشف كواليس صلة واشنطن بالمالكي

أجرى برنامج "الذاكرة السياسية" الذي تبثه قناة "العربية" لقاء، سيبث على حلقتين، مع المستشار الأسبق للسفراء الأميركيين لدى العراق علي الخضيري.

وفي الحلقة الأولى، يتحدّث الخضيري عن الأسباب التي حدت بالأميركيين لاختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وكيف بدّل سياسته لاحقاً.

ويكشف الخضيري أن الأميركيين قلّلوا بداية من مخاطر تنامي النفوذ الإيراني في العراق، في وقت تسعى فيه حكومة طهران إلى إضعاف الأنظمة في الدول العربية لتصدير ثورتها إليها.

كما تطرق الخضيري إلى أجواء المحادثات السرّية التي أجراها الأميركيون في الأردن مع قيادة العشائر السنّية العراقية لحضّهم على الانخراط في العملية السياسية وإنشاء "الصحوات" لمحاربة "القاعدة" ثم الأسباب التي أدّت إلى تراجع دورهم.

وستبث الحلقة الأولى من اللقاء يوم الجمعة المقبل الساعة 19:35 بتوقيت غرينتش على شاشة "العربية".