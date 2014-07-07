مقتل قائد الفرقة السادسة بجيش المالكي في "أبوغريب"

قتل قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء نجم عبدالله السوداني في "قصف معاد" أثناء قيادته عمليات عسكرية في منطقة أبوغريب الواقعة إلى الغرب من بغداد، حسبما أعلن متحدث عسكري الاثنين.

وقال الفريق قاسم عطا - المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية - في تصريح لوكالة فرانس برس إن "اللواء نجم عبدالله السوداني قتل إثر عملية قصف معاد في منطقة إبراهيم بن علي في أبوغريب أثناء إشرافه على العمليات".

ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن "قائد الفرقة السادسة بالجيش نجم عبدالله علي قتل في ميدان المعركة".

وقال مكتب المتحدث العسكري باسم المالكي في وقت لاحق إن علي قتل عندما سقطت قذائف مورتر في منطقة إبراهيم بن علي الواقعة على بعد نحو 16 كيلومترا إلى شمال غرب بغداد.

وتشهد منطقة إبراهيم بن علي اشتباكات من أجل السيطرة عليها منذ شهور بسبب قربها من أحياء شيعية في بغداد. وتشتبك قوات الأمن مع مسلحين في المنطقة منذ أن سيطر المسلحون على مدينة الفلوجة على بعد نحو 70 كيلومترا إلى الغرب من بغداد في وقت سابق العام الحالي.