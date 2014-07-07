نقص المعونات الحكومية والدولية يهدد لاجئي الموصل

انتقدت منظمة "رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الحكومة العراقية والمنظمات الدولية "لنقص المعونات الغذائية والصحية" المقدمة للعائلات النازحة من نينوى وكركوك وصلاح الدين، وطالبتها بـ"الإسراع بتخصيص مبالغ لهذه العائلات وفتح ممرات آمنة" لوصولها إلى المحافظات الأخرى.

وقالت المنظمة في بيان: "يتوجب على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بذل جهد أكبر لإغاثة العائلات النازحة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وتوفير احتياجات الأسر النازحة تحت حرارة الشمس في العراء".

ووضحت أن "مئات الأسر في مدينة الموصل هربت من الحرب الدائرة هناك.. واتجهت نحو محافظات الجنوب والوسط في ظل نقص بالمعونات المقدمة من الحكومة العراقية والمنظمات الدولية".

ولفتت إلى أن "مئات العائلات الموصلية وصلت قبل أيام إلى عدد من بلدات العاصمة بغداد وأخرى توجهت نحو المحافظات الجنوبية وأخرى مازالت على أبواب إقليم كردستان أو في حدود محافظات الإقليم مع محافظة نينوى".

وطالبت "رايتس" الحكومة بـ"الإسراع بتخصيص مبالغ للعائلات النازحة وتشكيل فرق مختصة بالإغاثة وفتح ممرات آمنة لوصول العائلات إلى المحافظات الأخرى".

كما شددت على ضرورة أن "تبدي حكومة إقليم كردستان تعاوناً أكبر من خلال فتح أبوابها أمام الهاربين، خصوصاً الأقليات الشبك والمسيحيين والأيزديين الذين تربطهم صلات قرابة مع عدد من سكان الإقليم الكردي".