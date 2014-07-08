مجلس ثوار العشائر يشكل هيئة ويتوعد بدخول بغداد

أعلن مجلس ثوار العشائر في العراق عن تشكيل هيئة تنسيقية جديدة لإدارة الثورة متوعداً بدخول العاصمة بغداد التي دارت في غربها أمس معارك أسفرت عن مقتل قائد الفرقة السادسة في جيش المالكي.

في الأثناء ورداً على تأجيل اجتماع البرلمان العراقي إلى الثاني عشر من الشهر المقبل طالبت الولايات المتحدة بعراق موحد لمواجهة خطر داعش.

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست على ضرورة أن يكون العراق موحدا لمواجهة تهديدات تنظيم داعش مضيفا أن هذا التنظيم يشكل خطرا وجوديا على العراق. من جانبه أكد السيناتور الأميركي جون ماكين أن الأولوية الآن في العراق يجب أن تنصب على القضاء على تنظيم داعش من خلال توجيه ضربات جوية مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة تغيير المالكي.

كل هذه التطورات تأتي في ظل تخبط القادة العراقيين على عدم التوافق لاختيار أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث يضاف إليها الخلافات بين الكتل السياسية التي أطاحت بجلسة البرلمان وتأجيلها وسط تضارب الأنباء عن موعد محدد لها، إضافة الى المعضلة الأبرز وهي اختيار بديل للمالكي لرئاسة البرلمان

وبعد إعلان تأجيل جلسة البرلمان الى ما بعد عيد الفطر رأى نواب عراقيون أن هذا التأجيل يعد خرقا واضحا للدستور العراقي.

وبحسب مصدر برلماني عراقي فإن رؤساء الكتل البرلمانية اعتذروا عن عدم حضورهم لجلسة البرلمان بسبب الخلاف على المرشحين للرئاسات الثلاث، وبذلك يكون البرلمان العراقي قد أخفق مرتين، في الالتزام بالمهل الدستورية حتى قبل انعقاد جلسته الثانية.