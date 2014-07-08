واشنطن تشدد على "وحدة" العراق لمواجهة خطر داعش

كررت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، التشديد على ضرورة أن يكون العراق موحداً لمواجهة تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل "خطراً وجودياً" على العراق، مضيفاً "لمواجهة هذا الخطر لا بد أن تكون البلاد موحدة".

وأضاف إيرنست: "أنا لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يقلل من (أهمية) المشاكل التي تعرقل اتخاذ قرارات من هذا النوع والتوصل إلى اتفاقات كهذه".

وتابع المتحدث: "لكن ولنكن صريحين أن التوصل إلى هذه الاتفاقات واتخاذ هذه القرارات الصعبة ضروري لبقاء العراق".

ويواصل المسؤولون الأميركيون دعوة الأكراد والعرب السنة والشيعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن يتم تحقيق خطوات بهذا الاتجاه.

وحذر المتحدث إيرنست من أن "مزيداً من التدخل العسكري" من قبل الولايات المتحدة "لا يمكن أن يتم إلا بموازاة التزامات ملموسة من قبل القادة العراقيين"، ووعدهم بـ"اعتماد برنامج حكومي أكثر انفتاحاً" على كل الأطراف.

إلا أن المتحدث لم يذهب إلى حد القول إنه لن يتم إرسال مساعدة عسكرية إلى العراق ما دام لم يتم تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق أسابيع عدة.