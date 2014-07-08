"القوى الوطنية" يعترض على تأجيل جلسة برلمان العراق

أعلن "تحالف القوى الوطنية" بالعراق اعتراضه على قرار تأجيل جلسة مجلس النواب الثانية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الذي يضم القوى السنية في العراق، الدكتور ظافر العاني في بيان صحافي صدر اليوم الاثنين: "إن قيادات تحالف القوى الوطنية تؤمن أن الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة التي يعيشها العراق تتطلب من الجميع التحرك بسرعة لاتخاذ قرارات عملية وخلال فترة قصيرة لإنهاء الأزمة التي يعيشها جميع العراقيين إن كانوا في مخيمات اللاجئين أو داخل المدن".

وأوضح العاني أن قيادات التحالف ترى أن تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء يعطي انطباعاً سلبياً عن حال التفاهمات السياسية بين الكتل، داعياً إلى سرعة حسم تسمية الرئاسات الثلاث واختيار رئيس وزراء بديل قادر على إدارة الأزمة الكبيرة والخطيرة التي يعيشها العراق.

كما أكد العاني أن تحالف القوى الوطنية وضع الآليات الواضحة لتسمية مرشحه لرئاسة مجلس النواب، ولم يبق سوى تسمية المرشح وتقديمه إلى الكتل السياسية الأخرى، داعياً رئيس مجلس النواب الأكبر سناً إلى مراعاة وضع الأزمة الخانقة التي يعيشها العراق للإسراع في عقد الجلسات والبحث في آليات تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للشعب العراقي.