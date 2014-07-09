بغداد: مسلحون سيطروا على منشآت كيماوية

حذر سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة من فقدان حكومة بلاده السيطرة على منشأة سابقة للأسلحة الكيماوية بعد أن سقطت بيد مجموعات مسلحة.

قال الحكيم في رسالته إن بلاده فقدت السيطرة على منشأة المثنى شمالي بغداد، مشيرا إلى أن بقايا برنامج سابق للأسلحة الكيماوية موجودة في غرفتين محصنتين تحت الأرض هناك، حيث تمكن مسلحون من الوصول إليها.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الأميرال جون كيربي، قلل الشهر الماضي من خطورة الأمر، مؤكدا أنه "مهما كانت المادة الموجودة هناك فإنها قديمة جدا وإن تمكنوا من الوصول إليها فإنها على الأرجح ستكون مصدر تهديد لهم أكثر من أي أحد آخر".

