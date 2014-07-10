الخضيري يكشف لـ"العربية" اتفاق المالكي والصدر السري

تبث قناة "العربية" يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، الحلقة الثانية والأخيرة من برنامج "الذاكرة السياسية" مع المستشار الأسبق للسفراء الأميركيين لدى العراق علي الخضيري.

وفي هذه الحلقة، يتحدث الخضيري عن أجواء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بمقتدى الصدر في طهران برعاية قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، في العام 2010 وما نتج عنه من اتفاقات سرية.

ويتطرق الخضيري أيضاً إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالمالكي في بغداد عام 2008 عقب حادثة رمي الصحافي منتظر الزيدي بوش بحذائه.

كذلك تحدث الخضيري عن مطالب العشائر السنية العراقية عندما التقى بعضاً من رموزها في الأردن عام 2008 موفداً من السفارة الأميركية في بغداد.