بالصور.. أعنف قصف من قوات المالكي للفلوجة

شهدت مدينة الفلوجة قصفاً بصواريخ الطائرات وصواريخ الراجمات والبراميل المتفجرة من قبل قوات المالكي، وهذا القصف هو الأعنف منذ خروج المدينة من سيطرت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وفي اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، قال الدكتور أحمد الشامي، رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة العام، إن حصيلة القصف بلغت 14 قتيلا و62 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، أغلبهم من النساء والأطفال.

وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث أن "الحصيلة ارتفعت، حيث استقبل المستشفى ستة قتلى، بينهم طفل رضيع عمره شهر واحد، بالإضافة إلى اثني عشر جريحا، بينهم خمسة أطفال وأربع نساء من عائلتين مختلفتين، والحصيلة الكلية للهجوم هي 534 قتيلا و1880 جريحا".

وتؤكد مصادر من داخل مدينة الفلوجة أن القصف كان عنيفا جدا، كما أنه ما زال هناك جثث تحت الأنقاض لم يتم انتشالها حتى الآن.

ومن بين المعالم التي تعرضت للقصف في الفلوجة، مسجد الحاج محمد الفياض، وهو أعرق مساجد الفلوجة التي تشتهر في العراق بأنها مدينة المساجد.

وتشير الإحصائيات الرسمية بقسم الإحصاء في مستشفى الفلوجة التعليمي إلى أن عدد القتلى والجرحى وصل إلى 534 قتيلا و1880 جريحا، خلال السبعة أشهر الماضية، أي منذ بدء الأزمة السياسية.