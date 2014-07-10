وزير دفاع أميركا: مقاتلو داعش يشكلون تهديدا لبلادنا

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، أمس الأربعاء، أن مقاتلي "داعش" الذين استولوا على مناطق واسعة من العراق يمثلون "خطرا" ضد الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال هيغل، خلال زيارة إلى قاعدة بحرية في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة: "لن نخدعكم حيال هذا الأمر.. ولا يجوز أن ينخدع أحد في الكونغرس بهذا الخصوص. الجهاديون يشكلون خطرا على بلادنا".

وأضاف أن الجهاديين، وخصوصا التابعين لـ"داعش" هم "قوة متطورة ومتحركة ومنظمة وممولة بشكل جيد وكفؤة".

كما أوضح هؤلاء المقاتلين يمثلون "تهديدا لحلفائنا في الشرق الأوسط وفي أوروبا".