18 قتيلاً وجريحاً بقذائف هاون في الفلوجة

أفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام، الجمعة، بأن 18 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بسقوط قذائف الهاون على المدينة.

وقال المصدر الطبي لـ"السومرية نيوز" العراقية، إن "مستشفى الفلوجة العام استقبل، الجمعة، سبعة قتلى و11 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال إثر سقوط قذائف الهاون على منازلهم في مناطق النزال والعسكري والضباط والشهداء وجبيل والجولان في المدينة".

وأضاف المصدر الطبي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الجثث نقلت إلى دائرة الطب العدلي والجرحى يتلقون العلاج اللازم وكانت إصاباتهم متوسطة وحرجة".

ويذكر أن قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار، يتعرض بشكل يومي إلى عمليات قصف بقذائف هاون، وتسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، فيما أجبرت تلك العمليات أهالي القضاء بالنزوح إلى مدن الأنبار الأخرى ومحافظات بغداد وصلاح الدين فضلاً عن إقليم كردستان.