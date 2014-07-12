بارزاني: المالكي يوجه اتهامات ضد كردستان لتغطية فشله

دعا رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، التحالف الوطني العراقي إلى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء.

وفي لقاء له برئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، كشف بارزاني أن كردستان أبلغ بغداد بخطورة أحداث الموصل إلا أن الحكومة لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد، معتبراً أن بغداد تحاول تغطية فشلها من خلال توجيه الاتهامات لإقليم كردستان.

وأضاف بارزاني: "اتهامات المالكي لإقليم كردستان بإيواء عناصر من تنظيم داعش والإرهابيين، اتهام خطير وعلى المالكي إثبات تلك الاتهامات، أو أن يدفع ضريبة تلك الاتهامات".

وعن تواجد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها ذكر بارزاني أن "قوات البيشمركة تتواجد في تلك المناطق منذ العام 2003"، مبيناً أنه "لولا وجودها في تلك المناطق لكانت وقعت تحت سيطرة الإرهابيين بعدما انسحب الجيش العراقي منها".

وبحسب الموقع لإلكتروني لرئاسة إقليم كردستان، فإن بارزاني نقل لعلاوي قلقه من تداعيات احتمال بقاء المالكي في رئاسة الوزراء، معتبراً أنه إذا بقيت السلطة في أيدي الأشخاص الحاليين فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفكيك العراق.

وشدد بارزاني على "ضرورة ترشيح مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء"، داعياً التحالف الوطني إلى أن "يوضح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء".